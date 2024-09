Taboão da Serra: Inmet emite alerta para acúmulo de chuvas para mais de 100 cidades

Por Geovanna Matos, na Redação

Com as chuvas que chegaram junto com a frente fria, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na manhã desta segunda-feira (16), um alerta de acúmulo de chuvas em 100 cidades do Estado, incluindo Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica entre outras cidades da Região Metropolitana.

De acordo com o comunicado, existe grande chance de chuvas acumuladas, entre 20 e 30 mm por hora, ou chuvas que podem chegar a 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos nas cidades citadas.

O alerta tem duração até às 10h da manhã de terça-feira (17).

O Inmet ainda divulgou instruções para seguir, em caso de chuvas: