De Taboão para o Prime: Thiago Ventura lança no especial de comédia no streaming

Da redação do Taboão em Foco

“Modo Efetivo, meu 4º Especial de Comédia Stand Up acaba de entrar no @PrimeVideoBR”, desta forma, com uma postagem nas redes sociais, que o humorista taboanense Thiago Ventura comemorou a chegada de seu mais novo trabalho ao streaming da Amazon. Desde a última semana, o seu trabalho já pode ser assistido em mais de 200 países do mundo.

Antes do atual show solo, Ventura já gravou outros quatro especiais: “Só agradece”, “Isso é tudo o que eu tenho” e “Pokas”

Quem é Thiago Ventura?

Ex-morador do Jardim das Oliveiras, bairro de Taboão da Serra que faz divisa com a região do Campo Limpo, Thiago Ventura é um dos nomes mais importantes do stand-up do Brasil.

Começou a fazer stand-up em 2010 e nos primeiros anos participou de ‘concursos de piadas’ em vários programas de televisão. Seus vídeos, “Bolinha de Gude” e “Playcenter”, ganharam as redes sociais e o aproximou ainda mais do público.

Em 2017, Thiago Ventura inventou o “Pose de Quebrada”, gesto que rodou o mundo, quando os atacantes Neymar e Gabriel Jesus repetiram durante jogo da Seleção Brasileira de futebol, o que acabou a EA Sports inserir a comemoração na franquia FIFA (Atual EAFC) no PlayStation, Xbox e PC.

Comedy Club em Taboão da Serra

Durante uma live nas redes sociais, Thiago Ventura disse que estava à procura de um terreno na região central de Taboão da Serra para construir um Comedy Club, que abrigaria shows de comediantes novatos e renomados. Pouco tempo depois, ao receber o título de cidadão taboanense, o comediante confirmou que o projeto estava de pé e estava verificando junto com a equipe do prefeito Aprígio