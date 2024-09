Você sabia? Mulheres vítimas de violência têm direito a bolsa-auxílio de aluguel em SP

O Governo do Estado de São Paulo iniciou a implementação do auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. O benefício, no valor de R$ 500 mensais, visa garantir segurança e autonomia para essas mulheres, proporcionando um novo lar longe do agressor. De acordo com o Decreto 68.821, publicado no Diário Oficial do Estado, mulheres com medida protetiva, renda de até dois salários mínimos e sem casa própria têm direito ao benefício, que pode ser prorrogado por até um ano.