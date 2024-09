CCZ de Taboão da Serra promove ações de castração entre 17 e 26 de setembro

Direto da PMTS

Nos dias 21 e 22 de setembro, sábado e domingo, a partir das 8h, a Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Saúde e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realiza mais uma edição do Mutirão Castra Pets. A ação visa castrar e implantar microchips em cães e gatos previamente cadastrados. Os tutores dos pets que serão atendidos nesta edição estão sendo avisados por telefone a comparecer no CCZ (Rua Victor Campisi, 250, no Parque Industrial das Oliveiras).

Além do Mutirão, o Castramóvel, veículo municipal que leva o serviço de castração para diversas regiões da cidade, circulará por diversos bairros entre os dias 17 e 26 de setembro, das 13h às 17h, também para atender animais já cadastrados. Os tutores que levarem seus cães e gatos devem apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência.

A castração e a microchipagem de cães e gatos é uma medida de saúde pública amplamente realizada pelo Governo Aprígio. “Castrar os animais de estimação é essencial para o controle populacional dos pets, além de reduzir os números de abandonos e maus tratos. Já a microchipagem, uma novidade implementada em nosso Governo, é uma tecnologia que possibilita a identificação de tutores de animais que estejam perdidos ou sejam vítimas de maus-tratos”, explica o prefeito Aprígio.

No dia dos procedimentos, os tutores convocados deverão levar os pets seguindo as orientações pré-operatórias, incluindo o período de jejum. O CCZ aconselha transportar o animal em uma caixa de transporte ou bolsa apropriada, visando o conforto e segurança do pet. Vale ressaltar que, em virtude da microchipagem, não será possível alterar o animal previamente cadastrado.

Os munícipes de Taboão da Serra que são tutores de cães e gatos e desejam castrar os pets devem realizar o cadastro presencialmente no CCZ. É necessário apresentar comprovante de residência de Taboão da Serra, documento oficial com foto e CPF.

O CCZ de Taboão da Serra está localizado na Rua Victor Campisi, 250, no Parque Industrial das Oliveiras, e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (11) 4786-3287.

Serviço:

Mutirão Castra Pets e Microchipagem Animal

Dias 21 e 22 de setembro, a partir das 8h

Centro de Controle de Zoonoses de Taboão da Serra

Rua Victor Campisi, 250, Parque Industrial das Oliveiras

Castramóvel

17 de setembro das 13h às 17h

Fábrica de Talentos/Quadra Poliesportiva Maria dos Anjos Vieira Rua Marechal Floriano Peixoto, 242, Jardim Saporito

18 de setembro das 13h às 17h

UBS Clementino

Rua Tsuruki Tsuno, 104, Jardim Clementino

19 de setembro das 13h às 17h

EMEF Machado de Assis

Estrada das Olarias, 704, Jardim Triângulo

24 de setembro das 13h às 17h

EMEF Ester Cordeiro

Avenida Luiz Antônio de Andrade, 455, Jardim Trianon

25 de setembro das 13h às 17h

EMEF Professora Therezinha Volpato Baro

Avenida Cid Nelson Jordano, 391, Sítio das Madres

26 de setembro das 13h às 17h

EMI Luca

Rua Maria Benedita Teixeira Leite, 121, Jardim Irapuã