Arraiá do Metropolitan acontece nesta sexta (dia 11) com oportunidades de networking

Direto da redação

Nesta sexta-feira, dia 11 de julho, o Edifício Metropolitan promove mais uma edição do tradicional Arraiá do Metropolitan, evento gratuito e aberto ao público que promete reunir diversão, gastronomia típica e oportunidades de networking.

Com início marcado para às 17h e encerramento às 22h, a festa acontece no Lounge do Metropolitan, localizado na Estrada São Francisco, 2008. Além das atrações culturais, o arraiá também é conhecido por conectar profissionais e empreendedores em um ambiente descontraído e propício a novos negócios.

A entrada é gratuita, mas é necessário garantir o ingresso antecipadamente pelo link: sympla.com.br/evento/arraia-do-metropolitan-2025/3001030.

Segundo os organizadores, o Arraiá do Metropolitan é “a chave para bons negócios e grandes encontros”, reunindo famílias, amigos e profissionais em uma celebração que une tradição e oportunidades.

SERVIÇO:

O quê: Arraiá do Metropolitan

Quando: dia 11 de julho / das 17h às 22h

Local: Lounge do Edifício Metropolitan (Estrada São Francisco, 2008 – Jardim Helena)

Entrada Gratuita