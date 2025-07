Governo do Estado anuncia construção de 630 apartamentos da CDHU no Parque Laguna

Por Geovanna Matos, na redação

Durante a cerimônia de entrega de 496 escrituras no Conjunto Habitacional Taboão da Serra A na manhã de quinta-feira (3), o vice-governador Felício Ramuth anunciou a construção de 630 novas unidades habitacionais em Taboão da Serra.

As unidades farão parte do Conjunto Habitacional Taboão da Serra D, e serão viabilizadas pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), em uma área localizada nas proximidades da futura Unidade Básica de Saúde do Parque Laguna.

Em discurso, Ramuth confirmou que a licitação para a construção dos 630 novos imóveis será publicada nos próximos dias. Segundo ele, o projeto já está garantido e vai beneficiar diretamente famílias do município.

“Está garantido, prefeito [Engenheiro Daniel]. A partir da próxima semana vamos abrir licitação para construir mais 630 unidades habitacionais aqui em Taboão Serra, na região do Parque Laguna. Serão 630 famílias que vão poder ter uma oportunidade de ter uma casa”, disse.