Van da Enel atende moradores de Embu das Artes na Subprefeitura entre os dias 14 e 18 de julho

Clientes da Enel que têm pendências com a companhia poderão regularizar a situação entre os dias 14 e 18 de julho, na Subprefeitura de Embu das Artes, onde será instalada a van itinerante da concessionária. A ação é realizada em parceria com o Procon municipal e tem o objetivo de facilitar o atendimento aos moradores da região.

A unidade móvel oferece todos os serviços das lojas físicas, como adesões, troca de titularidade, parcelamento de dívidas, negociação de débitos, segunda via de contas, religações e pedidos de novas ligações. Para ser atendido, é necessário apresentar um documento com foto (RG) e as contas de energia relacionadas ao serviço desejado.

Os atendimentos serão realizados das 9h às 16h, na sede da Subprefeitura, localizada na Avenida Rotary, 3483, no Parque Luiza.