Arraial da Arena arrecada mais de 10 toneladas de alimentos no primeiro fim de semana

A primeira edição do Arraial da Arena, promovida pela Prefeitura de Taboão da Serra, arrecadou mais de 10 toneladas de alimentos não perecíveis no final de semana de estreia, entre os dias 4 e 6 de julho. O evento, realizado na Arena Multiuso, teve entrada solidária, com a doação de 1 kg de alimento como forma de acesso.

A programação contou com shows gratuitos, comidas típicas, brinquedos e atrações para todas as idades. Entre as apresentações, estiveram artistas como Thaeme & Thiago, Manu Bahtidão e Luan Pereira, além de grupos locais.

Segundo a organização, os alimentos arrecadados estão sendo triados no Banco de Alimentos de Taboão da Serra e serão distribuídos nos próximos dias a famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e outras instituições cadastradas.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Kamila Bogalho, afirmou que o engajamento da população surpreendeu. “Além de curtirem a festa, muitas pessoas chegaram com sacolas cheias de mantimentos, mostrando que a solidariedade também faz parte dessa celebração”, disse.

Segundo o prefeito Engenheiro Daniel, a ideia é que o Arraial da Arena passe a integrar o calendário oficial da cidade. “Não é um evento de um governo, e sim da cidade. Que os próximos prefeitos deem continuidade. Taboão é uma das maiores cidades de São Paulo, com um dos melhores orçamentos. Precisamos de eventos como esse. É o que nossa população merece.”

O Arraial da Arena segue até o fim de julho, com programação musical às sextas, sábados e domingos. A entrada permanece gratuita mediante a doação de alimentos.