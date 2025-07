“Arraial da Arena” acerta na organização e segurança e recebe Manu Bahtidão neste sábado (5) com entrada gratuita

Por Allan dos Reis, no Jardim Record

A primeira noite do “Arraial da Arena” mostra que a Prefeitura de Taboão da Serra se preocupou com todos os detalhes da organização para receber com segurança o público que vai assistir aos shows. Palco, segurança, organização e qualidade do som mostra que a festa vai cair no gosto dos taboanenses.

Neste sábado (5) quem sobe ao palco é Manu Bahtidão, que promete levar o público ao delírio com o sucesso “Daqui Pra Frente” entre outras canções. Na primeira noite os sucessos ficaram por conta Thaeme & Thiago.

“Serão dois grandes shows totalmente gratuitos feito com carinho para a população de Taboão da Serra. A nossa expectativa é que cada dia seja ainda melhor”, diz o prefeito Engenheiro Daniel, que acredita que será tradição na cidade.

O cantor Luan Pereira fecha o primeiro final de semana neste domingo (6).

SOLIDARIEDADE

A organização do evento pede a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado ao banco de alimentos.

SERVIÇO:

Arraial da Arena (Arena Mutiuso — Estrada Tenente José Maria da Cunha, 521, Jardim Record)

Sábado, dia 5: Manu Bahtidão (abertura Né Segredo)

Domingo, dia 6: Luan Pereira