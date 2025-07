Sem previsão de chuva região terá manhãs frias de 11°C e tardes de sol durante a semana

Direto da redação

A semana entre os dias 7 e 11 de julho será marcada por tempo firme e temperaturas amenas nas cidades de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra. Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva para os próximos dias, e o sol deve aparecer entre névoa e nuvens, especialmente nas manhãs.

As temperaturas mínimas ficam em torno de 11°C, principalmente no início da manhã. Já as máximas variam entre 19°C e 23°C, garantindo tardes mais agradáveis. A combinação de frio leve e tempo seco favorece a realização de eventos ao ar livre, como as festas juninas e julinas da região.

Nesta segunda-feira (7), a mínima prevista é de 11°C e a máxima de 20°C, com névoa pela manhã e sol entre nuvens ao longo do dia. Na terça-feira (8), o cenário permanece semelhante, com mínima de 11°C e máxima de 22°C.

A quarta-feira (9) será um pouco mais fria, com mínima de 11°C e máxima de 19°C. Já na quinta-feira (10), a temperatura varia entre 12°C e 20°C. A semana encerra com sol entre nuvens na sexta-feira (11), quando os termômetros devem marcar entre 13°C e 22°C.

Mesmo com a presença do sol durante as tardes, o clima segue seco, sem expectativa de chuvas.