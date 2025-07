Polícia descobre desmanche de motos em Embu das Artes e encontra veículo furtado há um mês em Taboão da Serra

Direto da redação

A Polícia Civil localizou um desmanche de motocicletas em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. No local, foram encontradas diversas motos em diferentes estágios de desmontagem, incluindo uma com registro de furto ocorrido em Taboão da Serra há cerca de um mês.

O veículo furtado só foi identificado graças ao número do chassi, já que todos os demais elementos de identificação haviam sido removidos. A moto já estava parcialmente desmontada e parte das peças havia sido comercializada.

A equipe policial investiga agora a procedência das outras motocicletas encontradas, que estavam sem placa, motor ou carenagem. A suspeita é de que o local atuava exclusivamente para a desmontagem e revenda ilegal de peças no mercado clandestino.

De acordo com especialistas, quando mais de 75% do bem é comprometido, como no caso da moto de Taboão da Serra, a indenização por parte das seguradoras tende a ser integral. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Embu das Artes, que apura a possível ligação do ponto com outras ocorrências de furtos e roubos na região.

A Polícia reforça que a compra de peças automotivas sem nota fiscal ou procedência verificada pode caracterizar o crime de receptação, mesmo que de forma não intencional.