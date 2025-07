Homem é preso e dois adolescentes são apreendidos após tentativa de furto em supermercado de Taboão

Direto da redação

Um homem foi preso e dois adolescentes, ambos de 13 anos, foram apreendidos após tentarem furtar o Supermercado Ponto Certo, no Jardim Kuabara, em Taboão da Serra. A ocorrência foi registrada na madrugada de sábado, 5 de julho.

Policiais militares foram acionados via Copom por volta de 0h20 com a informação de que três pessoas haviam pulado o muro do supermercado, localizado na Rua Maria Beu Nunes, próximo à Avenida Francisco Ettore Pedro Mari. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram dois suspeitos sobre o telhado e outros dois na calçada, que conseguiram fugir.

Com apoio de outras viaturas, os policiais cercaram a área e conseguiram deter os dois adolescentes ainda no telhado. O terceiro envolvido, maior de idade, foi localizado em um galpão abandonado ao lado do supermercado, após ter pulado de uma altura aproximada de 3,5 metros.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam um celular Xiaomi modelo POCO com um dos adolescentes. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra como furto qualificado e ato infracional de furto qualificado.

O homem permaneceu preso e um dos adolescentes foi entregue à mãe. O outro aguardava contato com os responsáveis. Um representante do supermercado compareceu à delegacia para acompanhar o registro da ocorrência.