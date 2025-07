Feriado de 9 de Julho altera funcionamento de serviços em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação



Com a chegada do feriado de 9 de Julho, diversos serviços em Taboão da Serra terão funcionamento alterado nesta quarta-feira. Repartições públicas, bancos, escolas e o Poupatempo estarão fechados. Já os serviços essenciais, como saúde de urgência, coleta de lixo e segurança, seguirão normalmente. Transporte público intermunicipal e o rodízio de veículos também terão mudanças.

O feriado, que é estadual em São Paulo, marca a Revolução Constitucionalista de 1932, movimento armado que exigia uma nova Constituição brasileira durante o governo provisório de Getúlio Vargas. A data homenageia a luta dos paulistas por um regime democrático e é considerada um dos episódios mais importantes da história política do estado.

Prefeitura e serviços públicos

A sede da Prefeitura de Taboão da Serra e outras repartições administrativas estarão fechadas. Serviços essenciais como UPAs, coleta de lixo, Defesa Civil e Guarda Civil Municipal funcionarão normalmente.

As UBSs estarão fechadas no feriado. As UPAs Akira Tada e do Jardim Santo Onofre, assim como os prontos-socorros municipais, atenderão 24 horas.

As escolas municipais estão em recesso escolar, e não terão atividades presenciais no dia 9.

Bancos

As agências bancárias não abrem no feriado, segundo a Febraban. Contas com vencimento no dia 9 poderão ser pagas no dia útil seguinte, sem acréscimo. Serviços via internet banking continuam operando normalmente.

Poupatempo

O Poupatempo de Taboão da Serra também estará fechado. O atendimento será retomado na quinta-feira (10), com agendamento prévio. Os serviços digitais seguem disponíveis no aplicativo e site oficial.

Bom Prato

A unidade do Bom Prato no município funcionará normalmente, com almoço a partir das 10h30. O valor da refeição permanece em R$ 1, com distribuição por ordem de chegada.

Rodízio e transporte

O rodízio de veículos será suspenso em São Paulo na quarta-feira (9), tanto para carros quanto para caminhões. A restrição de circulação de caminhões (ZMRC) também será suspensa.

As linhas intermunicipais da EMTU, que atendem Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra, vão operar com a tabela de feriados, similar à dos domingos. A mudança segue até 28 de julho, devido ao recesso escolar. Os passageiros podem consultar os horários atualizados no site da EMTU ou no aplicativo oficial.