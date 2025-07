Natanzinho Lima agita a véspera de feriado na Festa do Peão de Itapecerica nesta terça (8)

Direto da redação

A Festa do Peão de Boiadeiro de Itapecerica da Serra segue em alta e promete mais uma noite de arena cheia nesta terça-feira (8), véspera do feriado de 9 de Julho. Sobem ao palco os cantores Natanzinho Lima, Heitor Costa e Jobson Souza, ampliando o sucesso da edição 2025, que celebra os 45 anos da tradicional festa.

Na primeira semana, a programação atraiu milhares de pessoas. A abertura oficial, na sexta-feira (4), contou com a presença de autoridades e a apresentação da corte da festa, seguida pelo aguardado show de Gusttavo Lima. O cantor animou o público com hits como “Zé da Recaída” e “Termina Comigo Antes”, consolidando o início da festa com grande estilo.

No sábado (5), foi a vez da dupla Zé Neto & Cristiano dominar o palco, ao lado da cantora Elis Justi, que se destacou pela versatilidade musical ao misturar sertanejo, country e pop.

Durante a cerimônia de abertura, o prefeito Dr. Ramon Corsini anunciou uma novidade importante: como contrapartida do evento, a cidade receberá uma viatura para a GCM e uma ambulância para reforçar o sistema de saúde. “Pela primeira vez na história da cidade, temos essa devolutiva tão importante para a população”, afirmou.

A programação continua ao longo da semana. Na quinta-feira (11), o palco recebe o cantor Luan Santana e a dupla Luiz Miguel & Daniel. Já o encerramento da festa, no sábado (12), será com Jorge & Mateus, uma das duplas mais esperadas pelo público.

Além da programação musical, a festa movimenta a economia da cidade e atrai visitantes de toda a região metropolitana, se consolidando como a maior da Grande São Paulo.