Arraial da Arena começa nesta quinta-feira (16) com shows de Art Popular, Danilo & Davi e MC Paiva

Direto da redação

O Arraial da Arena 2026 começa nesta quinta-feira (16), na Arena Multiuso de Taboão da Serra, dando início a uma programação que reunirá música, gastronomia, parque de diversões e ação solidária até o dia 2 de agosto.

Neste primeiro fim de semana, o público poderá acompanhar quatro noites de apresentações musicais com artistas de diferentes estilos. A entrada será solidária: basta doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado às ações do Fundo Social de Solidariedade do município.

A abertura da programação acontece na quinta-feira (16), com shows de Bruno Neves, Grupo Saffle, MC Paiva, MC Tato e DJ Serginho. Na sexta-feira (17), sobem ao palco Grupo Duetos, Gica, Kaique & Felipe e DJ Serginho.

No sábado (18), a animação fica por conta da dupla Danilo & Davi, da cantora Carol Villa e do DJ Serginho. Já no domingo (19), o encerramento do primeiro fim de semana terá apresentações do Grupo Né Segredo, Art Popular e DJ Serginho.

Ao longo de 12 noites, o Arraial da Arena também contará com barracas de comidas e bebidas típicas, parque de diversões e atrações para toda a família. A expectativa da Prefeitura é repetir o sucesso da edição passada, que reuniu milhares de visitantes e arrecadou toneladas de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade.

Os portões serão abertos às 17h nas quintas e sextas-feiras e às 15h aos sábados e domingos.

Serviço

Arraial da Arena 2026

Data: 16 de julho a 2 de agosto

Local: Arena Multiuso – Estrada Tenente José Maria da Cunha, 521, Jardim Record, Taboão da Serra

Horários: Quintas e sextas, das 17h à meia-noite; sábados e domingos, das 15h à meia-noite

Entrada: Doação de 1 kg de alimento não perecível.