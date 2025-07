Arraial da Arena começa nesta sexta (4) com Thaeme e Thiago; Manu Bahtidão e Luan Pereira cantam no final de semana

Direto da Redação, com informações da PMTS

Começa nesta sexta-feira (4) o Arraial da Arena, evento que vai agitar Taboão da Serra ao longo do mês de julho e vai trazer ao palco nomes renomados da música. O show principal da primeira noite é da dupla Thaeme & Thiago, que tem entre seus sucessos “O que acontece na balada”. A abertura terá a dupla Wagner & Walmir, nome reconhecido na região. Os portões abrem às 17h e os shows começam a partir das 19h e estão previstos para terminar por volta das 23h.

Responsável pela organização do evento, o secretário de turismo Lucas Leme aposta que o “evento será um sucesso” e convida a família taboanense para prestigiar e curtir a festa.

No sábado (5), a grande atração será Manu Bahtidão, que canta o sucesso “Daqui pra Frente” e promete agitar a noite dos taboanenses. E para fechar o final de semana, Luan Pereira, que tem entre os seus sucessos “Dentro da Hilux”, com participação do MC Daniel.

ITENS PROIBIDOS

A organização do evento afirma que estão proibido a entrada dos seguintes itens: bebidas em garrafas e alimentos em geral, copos de plástico, objetos perfuro cortantes (faca, tesoura, canivete e itens semelhantes), armas, fogos de artifício, narguilé, substâncias inflamáveis, latas, copos térmicos, sprays, câmera profissional com lentes destacáveis, coolers, isopores e drones, guarda-chuvas e bastão de selfie, capacetes e cadeiras, skates, bicicletas e veículos motorizados.

SERVIÇO:

Arraial da Arena (Arena Mutiuso — Estrada Tenente José Maria da Cunha, 521, Jardim Record)

Sexta, dia 4: Thaeme & Thiago (abertura, Wagner & Walmir)

Sábado, dia 5: Manu Bahtidão (abertura Né Segredo)

Domingo, dia 6: Luan Pereira