Boulos destina R$ 2,5 milhões para construção de nova UBS no Jardim Salete

Por Samara Matos, na redação

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) anunciou, durante visita a Taboão da Serra, a destinação de R$ 2,5 milhões para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no Jardim Salete. O recurso já está registrado no sistema do governo federal e será executado em parceria com a Prefeitura.

“Nos últimos dois anos do nosso mandato, enviamos R$ 5 milhões para projetos em Taboão da Serra. Agora, destinamos R$ 1,5 milhão para habitação e R$ 2,5 milhões para a UBS do Jardim Salete”, afirmou Boulos.

A nova unidade será construída em uma área institucional já reservada entre os condomínios João Cândido e Chico Mendes, regiões que concentram milhares de famílias. “No Jardim Salete, temos o condomínio João Cândido, que existe há mais de 10 anos, e agora o condomínio Chico Mendes, cuja obra está quase concluída, com uma nova etapa prevista. O Paulo e a Nil nos alertaram sobre a necessidade de garantir essa UBS, reservamos o recurso e agora a obra está se concretizando”, explicou o deputado.

O prefeito Engenheiro Daniel confirmou que o município já iniciou os trâmites legais. “A emenda já aparece no sistema e está direcionada para cá, mas a liberação depende do governo federal. A expectativa é que entre julho e agosto as emendas comecem a ser pagas. Já fizemos reunião com a Secretaria de Obras para definir a área e o projeto. O Paulo acompanhará todo o processo. Acredito que as obras comecem no início do ano que vem”, disse.

Boulos também comentou sobre os atrasos nas liberações, atribuídos à demora na aprovação do orçamento federal e à revisão das emendas após decisão do Supremo Tribunal Federal. “O orçamento da União foi votado com atraso no Senado, o que atrasou os empenhos em todo o país. Além disso, a decisão do STF exigiu um pente-fino nas emendas. Apesar disso, estamos cobrando a liberação e vou conversar com o ministro da Saúde para garantir prioridade para Taboão.”

O ex-vereador Paulo Félix, liderança da região, comemorou a conquista. “Esse é um sonho antigo. Agora, além da moradia, o bairro terá um equipamento de saúde. Sonho que se sonha só é só um sonho; sonho que se sonha junto vira realidade.”

O prefeito Daniel reforçou a importância da colaboração entre diferentes esferas de governo. “Taboão só vai sair da situação difícil se houver união entre os governos federal, estadual e municipal. Quem sofre com a falta dessa união é a população.”