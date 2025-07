Com variação no clima, Taboão terá mínima de 8 °C no fim de semana

Direto da redação

A previsão do tempo para Taboão da Serra indica um fim de semana com variação nas condições climáticas e temperaturas oscilando entre 8 °C e 22 °C, segundo dados do Climatempo.

Nesta sexta-feira (4), o dia começa com céu nublado e possibilidade de garoa pela manhã. À tarde, o sol aparece, mas há chance de pancadas de chuva isoladas. À noite, o tempo deve ficar firme. A mínima será de 11 °C e a máxima de 18 °C. A umidade relativa do ar continua alta, com previsão de 77% de chance de chuva.

No sábado (5), o tempo fica mais seco. A previsão é de sol com muitas nuvens, nevoeiro ao amanhecer e sem possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 8 °C e 22 °C, sendo o dia mais frio do fim de semana. A umidade pode chegar a 98% nas primeiras horas do dia, com ventos leves de até 6 km/h.

No domingo (6), o céu permanece com muitas nuvens, mas com aberturas de sol. Não há previsão de chuva. A mínima prevista é de 11 °C e a máxima de 19 °C.

A Defesa Civil reforça os cuidados com as baixas temperaturas, principalmente no início da manhã e à noite. O uso de agasalhos e atenção com idosos, crianças e pessoas em situação de rua seguem sendo recomendados.