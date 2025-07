Final do Cinquentão de Taboão da Serra acontece neste domingo (6)

Direto da redação

Taboão da Serra recebe neste domingo, 6 de julho, a final do 13º Campeonato Municipal de Futebol Seniores 50 Anos, conhecido como “Cinquentão”. A partida acontece às 9h, no Campo do Guaciara, e vai definir o campeão entre ADC Levanta Poeira e Primor/Os Feras.

As equipes chegam à final após vencerem as semifinais no último final de semana. O Levanta Poeira garantiu sua vaga ao derrotar o Parada F.C. por 1 a 0. Já o Primor/Os Feras venceu o E.C. Jardim Roberto por 3 a 2, em uma partida movimentada.

Organizado pela Prefeitura de Taboão da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o campeonato é um dos mais tradicionais da cidade, reunindo atletas com 50 anos ou mais e grande público nas arquibancadas.

Para o secretário de Esportes, Luiz Lune, a final promete repetir o clima de festa vivido nas edições anteriores. “Todas as decisões, não importa a categoria, são emocionantes para nós, taboanenses apaixonados pelo esporte. E o Cinquentão é sempre um clássico, que reúne amigos e familiares no campo. Faremos mais uma linda festa para todos”, afirmou.

A entrada é gratuita e a expectativa é de casa cheia para prestigiar mais uma manhã de futebol de várzea em Taboão da Serra