Após 30 anos de espera, moradores de apartamentos construídos pela CDHU no Parque Laguna recebem a escritura

O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth, entregou nesta quinta-feira (3) a escritura de 496 apartamentos da CDHU em Taboão da Serra, no bairro do Parque Laguna. Os moradores esperaram mais de 30 anos para receber o documento, que garante segurança jurídica e dignidade a essas famílias.

“São mais de 30 anos de espera, mas a partir de agora a história muda e garante que filhos e netos dos proprietários que estão recebendo os títulos de regularização hoje continuem com a unidade habitacional”

O prefeito Engenheiro Daniel afirmou que milhares de famílias continuam na luta para regularizar seus imóveis. Ele destacou o papel da Secretaria de Habitação nos primeiros seis meses de gestão.

“Em Taboão da Serra temos ainda mais de 20 mil unidades habitacionais sem escritura, sem documentação. E quando entramos na Prefeitura, era um compromisso que assumimos [durante a campanha eleitoral]. Faz 31 anos que essas famílias esperam essa escritura e em apenas seis meses a gente está realizando esse sonho. E até o final da nossa gestão, não podemos garantir as 20 mil escrituras, mas queremos terminar esses quatro anos com no mínimo, com 10 mil escrituras entregues”, diz Daniel.

O custo da regularização feita pelo Estado – em parceria com a Secretaria de Habitação de Taboão da Serra – ficou em R$ 1,9 milhão. Os novos empreendimentos da CDHU já estão com a documentação regularizada.

A deputada estadual Analice Fernandes afirma que lutou muito para que “o programa Cidade Legal viesse para Taboão e pudesse fazer a regularização fundiária. É um sonho do cidadão poder ter a escritura do seu imóvel”, diz.

A vice-prefeita Erica Franquini e os vereadores Dr. Ronaldo Onishi, Anderson Nóbrega, Dídio Conceição e Thamires de Cássia participaram da cerimônia, assim como secretários municipais e representantes do Governo do Estado.