Morador de Taboão da Serra ganha mais de R$ 2 mil ao acertar 14 dezenas na Lotofácil

Direto da redação

Um morador de Taboão da Serra foi um dos premiados com 14 acertos no concurso nº 3432 da Lotofácil, realizado na terça-feira (2). O apostador, que fez uma aposta simples em uma casa lotérica da cidade, receberá R$ 2.063,78, valor pago para cada uma das 458 apostas com 14 dezenas corretas.

O prêmio principal, de R$ 4.861.040,24, foi dividido entre quatro apostas, feitas nas cidades de Serra (ES), Recife (PE), Porto Alegre (RS) e Barueri (SP). Cada uma levou R$ 1.215.260,06. Todas foram apostas simples registradas em unidades físicas.

Ao todo, o concurso distribuiu mais de R$ 14,1 milhões em prêmios, com 11.869.081 apostas registradas em todo o país. A arrecadação total foi de R$ 35,6 milhões.

As dezenas sorteadas foram:

04, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24.

Outras faixas de premiação também contemplaram milhares de apostadores. Com 13 acertos, 26.902 apostas ganharam R$ 30 cada. Para 12 acertos, 160.408 bilhetes foram premiados com R$ 12, e outros 931.596 com 11 acertos levaram R$ 6.