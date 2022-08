ARTIGO: Como a Dificuldade de Comunicação Afeta Adultos com Autismo?

Por Valéria Bezerra*

A dificuldade na comunicação é uma das características do autismo, a intervenção precoce tem se apresentado como essencial para o desenvolvimento dessa habilidade na pessoa com TEA (Transtorno do Espectro Autista). E quando o diagnóstico é tardio? Há indicações na literatura de que o trabalho terapêutico com adolescentes e adultos pode ter resultados semelhantes e efetivos (Carmo,et al, 2020).

Tais alterações na comunicação podem comprometer o desenvolvimento da linguagem e de outras habilidades e competências, importantes para a socialização e aprendizagem. Sendo assim…..

O desenvolvimento e ganhos nessas habilidades podem possibilitar diminuição de problemas interpessoais, melhora na expressão de necessidades, maior assertividade para lidar com dificuldades, melhora na capacidade de resolução de problemas e diminuição da ansiedade.

É possível notar na prática clínica, que uma das maiores causas de sofrimento em adultos com autismo é não saber identificar e expressar suas necessidades de maneira assertiva e funcional para si mesmo. Como consequência, lidam com um intenso desgaste emocional para se adequar às demandas sociais e ambientais, com o objetivo de serem aceitos e não julgados socialmente pelos seus comportamentos e necessidades.

É importante ressaltar que pessoas e ambientes inclusivos podem favorecer significativamente o adulto com autismo a lidar com suas dificuldades de comunicação, com menos ansiedade e menos desgaste emocional, pois, ambientes e relacionamentos acolhedores e livres de julgamentos aumentam a sensação de segurança para enfrentar as próprias dificuldades e aumentam a chance de se expor a novos comportamentos.

Portanto, de maneira gradual, com suporte e intervenções necessárias é possível diminuir os prejuízos relacionados à dificuldade de comunicação presente na pessoa com autismo.

Referências: A comunicação de um adulto diagnosticado no Transtorno do Espectro do Autismo: relato de caso. Distúrb Comun, São Paulo, 32(3): 445-453, setembro, 2020

*Valéria Bezerra é Psicóloga Clínica e Terapeuta ABA – CRP 06/117963 – atua em equipe multidisciplinar na Clínica Figueiredo & Lima – Para falar com a autora: valeria01.bezerra@gmail.com

*O artigo não reflete, obrigatoriamente, a opinião do Taboão em Foco.