Temperatura despenca na região e final de semana será gelado, com mínima de 8°C

No sábado (20) o frio intenso piora um pouco mais, com termômetros variando entre 8°C e 13°C. O dia deve ser nublado e com períodos de garoa durante a tarde e a noite.

Já no domingo (21) as temperaturas devem voltar a subir um pouco mais, ficando entre 10°C e 17°C. Mesmo assim, deve garoar no período da manhã e só na parte da tarde são previstas aberturas de sol.