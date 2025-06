Assaí de Taboão da Serra e Embu das Artes iniciam campanha do agasalho

Por Geovanna Matos, na redação

Com a chegada do inverno, o Instituto Assaí,responsável pelos investimentos sociais do Assaí Atacadista, inicia mais uma edição da campanha “Agasalho a Gente Compartilha” que acontece entre os dias 26 de maio e 15 de junho. Todas as 302 lojas da rede espalhadas pelo Brasil participam da ação, incluindo as unidades localizadas em Taboão da Serra e Embu das Artes.

A campanha faz parte do calendário anual de ações sociais do Instituto Assaí e acontece em todo o país desde 2011. No ano passado, mais de 54 toneladas de roupas e agasalhos foram arrecadadas e destinadas a instituições locais. O objetivo da campanha é convidar clientes, colaboradores e parceiros a doar o que não usam mais para aquecer o inverno de quem mais precisa.

Entre os itens que podem ser doados estão calças, casacos, camisetas de manga longa, meias, moletons, calçados fechados, gorros, cachecóis, luvas, edredons, mantas e cobertores. A orientação é que as peças estejam limpas e embaladas em sacolas, separadas por público (masculino, feminino, adulto e infantil). Tudo o que for arrecadado permanece nos próprios municípios, fortalecendo a rede de solidariedade local.