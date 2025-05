Taboão da Serra investe mais de R$ 99 milhões na saúde no 1º quadrimestre de 2025

Direto da CMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra destinou R$ 99,3 milhões à área da saúde entre janeiro e abril de 2025, conforme dados da prestação de contas apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde durante audiência pública realizada pela Câmara Municipal nesta quinta-feira, dia 29.

Participaram da audiência pública os componentes da comissão de saúde da Câmara Municipal de Taboão da Serra, Enfermeiro Rodney (presidente), Donizete (vice-presidente) e Professora Najara Costa (membro), além dos vereadores Wanderley Bressan e Thamires de Cássia.

Segundo a prefeitura, o valor destinado à saúde no período engloba recursos próprios, estaduais e federais, ultrapassando o mínimo constitucional de 15% exigido pela Lei Complementar nº 141/2012 e atingindo um investimento de 28,53% do orçamento municipal em saúde.

Do total investido, a maior parte – R$ 83,6 milhões – foi oriunda de recursos municipais. Os repasses estaduais somaram R$ 1,7 milhão e os federais R$ 13,9 milhões, distribuídos em ações de atenção básica, especializada, vigilância em saúde, assistência farmacêutica e gestão do SUS.

As despesas com pessoal e encargos sociais representaram 46,31% do total, com R$ 43,2 milhões. Outros gastos expressivos incluíram contratos de gestão (R$ 38,8 milhões), materiais de consumo (R$ 4,3 milhões) e serviços prestados por terceiros (R$ 4,7 milhões, somando pessoas físicas e jurídicas).

Para o vereador Enfermeiro Rodney, presidente da Comissão de Saúde, a audiência foi um momento fundamental de diálogo com a população e de acompanhamento das políticas públicas e teve como objetivo dar transparência aos investimentos realizados pela gestão do prefeito Engenheiro Daniel na área da saúde.

“Foi uma audiência muito produtiva. O governo atual, do prefeito Engenheiro Daniel, pôde mostrar o que vem desenvolvendo ao longo desses cinco meses. Trouxemos questionamentos, ouvimos a população e discutimos avanços. Tudo isso para que possamos melhorar a saúde pública cada vez mais”, afirmou.

Segundo ele, os dados financeiros apresentados oferecem um retrato importante da situação da saúde no município. “Com os números apresentados na audiência, temos agora um parâmetro real de como está a nossa saúde financeira. O governo tem se desdobrado para garantir investimentos acima da média. Enquanto o mínimo exigido é de 15%, Taboão investiu 28% em saúde pública”, completou.

Essa foi a primeira audiência pública de saúde sob o comando da gestão do prefeito Engenheiro Daniel. O secretário de Saúde, Ailton Bogalho, fez um balanço dos dados apresentados e destacou os desafios e avanços conquistados nos primeiros meses de 2025.

Segundo ele, os números revelados mostram progresso, embora ainda haja muito a ser feito. “Foi a primeira audiência da nossa gestão. Os números apresentados mostraram uma grande melhora em relação à última apresentação, mas sabemos que ainda temos muito a crescer”, afirmou Ailton Bogalho.

O secretário destacou que a atual administração ainda opera com o orçamento herdado da gestão anterior, o que tem gerado limitações orçamentárias. Ainda assim, ele se mostrou otimista com os próximos passos. “Estamos trabalhando com um orçamento apertado, com base na gestão passada, o que gera muitas dificuldades. Mas estamos superando e vamos seguir crescendo”, garantiu.

A audiência pública foi transmitida ao vivo pela Câmara e os dados estão disponíveis para consulta, fortalecendo o compromisso com a transparência e a participação popular na gestão da saúde. O link para a audiência pública é: https://www.youtube.com/watch?v=SDsFku4sgBw