Câmara aprova projeto de lei que autoriza reconhecimento do Grupo de Capoeira Angola Irmãos Guerreiros como Patrimônio Cultural

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou na sessão de terça-feira, dia 27 de maio, o Projeto de Lei nº 087/2025, de autoria da vereadora Professora Najara Costa, que autoriza o Poder Executivo a reconhecer o Grupo de Capoeira Angola Irmãos Guerreiros como Patrimônio Cultural e Educacional do município.

A proposta tem como objetivo preservar e incentivar a capoeira como manifestação artística e cultural de domínio público, valorizando sua importância histórica, social e educacional em Taboão da Serra. Com a sanção da lei, o grupo passa a ser oficialmente reconhecido como parte do patrimônio imaterial da cidade.

Além disso, a nova legislação institui, no calendário oficial de eventos do município, o “Mês de Celebração do Grupo de Capoeira Angola Irmãos Guerreiros”, que será comemorado anualmente em setembro. A iniciativa visa fomentar ações culturais e educativas que reforcem a memória coletiva e incentivem novas gerações a conhecer, praticar e preservar essa manifestação cultural.

“Esse reconhecimento é mais do que simbólico. Ele reafirma o valor da capoeira como expressão de resistência, identidade e inclusão. Fortalece também o trabalho sério que o Grupo Irmãos Guerreiros desenvolve na cidade há décadas”, afirma a vereadora Professora Najara Costa.

O projeto de lei aprovado para sanção – ou veto – do prefeito Engenheiro Daniel, que terá até 180 dias para regulamentar a lei.