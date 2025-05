Câmara Municipal de Taboão da Serra aprova criação do Programa Municipal de Teleatendimento em Saúde Mental

Direto da CMTS

Na sessão realizada na terça-feira, dia 27 de maio, a Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou o Projeto de Lei nº 075/2025, de autoria do vereador Anderson Nóbrega, que autoriza a criação do Programa Municipal de Teleatendimento em Saúde Mental. A medida visa ampliar o acesso da população aos serviços psicológicos e psiquiátricos e a redução das filas de espera no atendimento presencial.

O programa permitirá que os moradores de Taboão da Serra recebam acolhimento, orientação e acompanhamento remoto em saúde mental, utilizando plataformas digitais, aplicativos oficiais e centrais de escuta psicossocial.

Entre os objetivos da iniciativa estão a integração de ações de prevenção, diagnóstico e tratamento de transtornos mentais, além da atenção especial a grupos vulneráveis, como jovens, idosos, mulheres vítimas de violência e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A Secretaria Municipal de Saúde será a responsável pela coordenação e execução do programa. A legislação ainda prevê a possibilidade de firmar parcerias com universidades, organizações da sociedade civil e entidades de classe, bem como promover capacitação dos profissionais da rede municipal.

“Esse projeto nasce da necessidade real de democratizar o acesso à saúde mental em nossa cidade. Com o uso da tecnologia, podemos oferecer acolhimento e suporte emocional com mais rapidez, qualidade e humanização”, destacou o vereador Anderson Nóbrega.

O projeto vai para sanção do prefeito e deverá ser regulamentado em até 90 dias após a publicação da lei.