Aneel aciona bandeira vermelha para junho, e conta de luz fica mais cara

Por Samara Matos, na redação

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que, a partir de junho, a conta de luz terá bandeira vermelha no patamar 1, o que representa um acréscimo de R$ 4,463 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A medida foi divulgada nesta sexta-feira, dia 30.

Segundo a Aneel, o motivo é o cenário de afluências abaixo da média em todo o país, com redução da geração hidrelétrica e necessidade de uso de usinas termelétricas, que possuem custo mais elevado. O Operador Nacional do Sistema (ONS) projeta uma piora nas condições de geração devido ao fim do período chuvoso.

Em maio, a bandeira tarifária já havia sido alterada para amarela, com um custo extra de R$ 1,885 a cada 100 kWh. Até então, desde dezembro de 2024, a tarifa permanecia na bandeira verde, sem cobrança adicional.

Moradores de Taboão da Serra e de outras cidades da região também sentirão o impacto da nova bandeira tarifária na próxima fatura de energia elétrica. A orientação da Aneel é que os consumidores façam uso consciente da energia para tentar reduzir os custos.

Entenda as bandeiras tarifárias

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos de geração de energia elétrica e é dividido em três níveis: