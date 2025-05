Programa Qualifica SP do governo do estado, abre mais de mil vagas para cursos de tecnologia gratuitos

Direto da redação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo, por meio do programa Qualifica SP, está com 1.120 vagas abertas para cursos gratuitos e online na área de tecnologia, disponíveis para moradores de todo o estado. A iniciativa faz parte da modalidade Novo Emprego, voltada a quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de junho pelo site do Qualifica SP.

As aulas são ao vivo e oferecidas em três turnos: manhã (8h30 às 11h50), tarde (13h30 às 16h50) e noite (19h às 22h20). Cada curso terá quatro turmas de 40 alunos, totalizando 160 vagas, sendo uma turma matutina, uma vespertina e duas noturnas.

A seleção dos cursos oferecidos levou em conta análises das demandas do mercado de trabalho em todo o estado de São Paulo. A proposta é conectar formação e empregabilidade, oferecendo capacitação em áreas com alta procura por profissionais e, consequentemente, maiores chances de inserção no mercado.

As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de junho pelo site do Qualifica SP. Podem participar candidatos maiores de 16 anos, que sejam alfabetizados e residam no estado de São Paulo. Se o número de inscritos for maior que o número de vagas, terão prioridade pessoas menores de idade, com deficiência, desempregadas ou de baixa renda.

A convocação dos selecionados será feita por e-mail, e as aulas têm início previsto para o dia 23 de junho. Para garantir o certificado de conclusão, é necessário ter pelo menos 75% de presença nas aulas.

Confira os cursos oferecidos: