Bandidos fazem arrastão e roubam alunos da E.E Zeicy Apparecida Nogueira Baptista no Jardim das Oliveiras

Direto da redação

Na noite desta quinta-feira (29), estudantes da escola estadual Zeicy Apparecida Nogueira Baptista, no Jardim das Oliveiras, em Taboão da Serra, passaram por momentos de tensão ao serem surpreendidos por um arrastão na porta da escola por volta das 23h, logo após o término das aulas. Os assaltantes abordaram os alunos de forma violenta e roubaram celulares e outros pertences pessoais.

De acordo com relatos, o ataque foi realizado por um grupo de oito criminosos que chegaram em quatro motos e espalharam o terror pelas ruas do bairro. Alunos e pais que aguardavam na porta da escola foram abordados violentamente. Além de terem celulares e objetos pessoais levados, muitos foram ameaçados com armas de fogo. Alguns foram agredidos fisicamente e carros também foram danificados durante a ação dos bandidos.

Pais e alunos demonstram preocupação com a falta de segurança no entorno da escola, principalmente no horário de saída, e cobram reforço no policiamento da região. Segundo eles, episódios como o arrastão desta quinta-feira não são isolados e há um histórico recorrente de assaltos e abordagens violentas contra estudantes após o fim das aulas. Muitos adolescentes que frequentam a escola no período noturno relatam medo de ir às aulas por causa do ocorrido.

O Taboão em Foco tentou contato com a direção da escola para saber sobre o ocorrido e as medidas tomadas para garantir a segurança dos alunos, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.