Perseguição termina com suspeito morto e menor apreendido em Taboão da Serra

Direto da redação

Uma perseguição terminou com um suspeito morto e outro apreendido na noite desta quinta-feira (29), em Taboão da Serra. A dupla, que utilizava uma motocicleta roubada, é acusada de praticar uma série de roubos nos bairros Marabá, Parque Pinheiros e região do Jardim Saint Moritz.

Segundo informações obtidas pela reportagem, a ação teve início após a central de monitoramento da cidade detectar a movimentação de uma moto envolvida em assaltos em sequência. A partir daí, equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) iniciaram o acompanhamento por cerca de uma hora, até localizarem os suspeitos.

Durante a tentativa de abordagem, os suspeitos colidiram com um veículo estacionado e fugiram a pé. Um dos indivíduos estava armado e, ao reagir contra os agentes, acabou baleado e morreu no local. O outro suspeito, um adolescente, foi capturado após tentar escapar atravessando a Rodovia Régis Bittencourt, próximo à Avenida Aprígio Bezerra, na altura do Jardim Laguna.

Com os suspeitos foram encontrados uma arma de fogo, quatro celulares, duas alianças e a motocicleta usada nos crimes, uma Yamaha Lander de cor bege, que havia sido roubada horas antes.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra.