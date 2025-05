Romucan prende dupla que tentou roubar moto de casal a poucos metros da base da GCM em Taboão da Serra

Direto da redação

Dois homens foram presos nesta quinta-feira (29) pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra após tentarem roubar uma motocicleta na última segunda-feira (26), a menos de 100 metros da base da Romucan — pelotão de elite da corporação. O crime ocorreu na Rua José Carlos de Macedo Soares e foi registrado por uma câmera de segurança. O vídeo gerou grande repercussão nas redes sociais.

Nas imagens, os criminosos aparecem abordando um casal. Um deles chega a subir na motocicleta e tenta dar partida, mas não consegue. Diante da gritaria de pessoas que presenciaram a ação, o suspeito desiste, sobe na garupa da moto do comparsa e foge. O casal retorna ao local segundos depois e recupera o veículo.

A tentativa de assalto aconteceu a noite praticamente em frente à base da Romucan, o que revoltou moradores da região. Após a ampla divulgação do vídeo, as equipes da GCM iniciaram diligências para localizar os autores do crime.

Três dias depois, na tarde de quinta-feira (29), os agentes do pelotão de motos da Romucan conseguiram localizar e prender os dois suspeitos nas imediações do shopping Taboão. Ambos foram e encaminhados à Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como tentativa de roubo.