Prefeitura de Embu das Artes inicia Operação Inverno 2025 para atender pessoas em situação de rua

Direto da redação

A Prefeitura de Embu das Artes, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, deu início à Operação Inverno 2025, um conjunto de ações voltadas para proteger a população em situação de rua durante o período de baixas temperaturas. A iniciativa visa evitar mortes e o agravamento de problemas de saúde causados pelo frio intenso.

Quando a temperatura chegar a 13°C ou menos, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) sairão às ruas para abordar pessoas em situação de rua, convidando-as a pernoitar no Abrigo Institucional. Além disso, serão distribuídos cobertores e agasalhos para ajudar na proteção contra o frio.

O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) também está disponível para essa população, oferecendo alimentação, espaço para higiene pessoal e de roupas, guarda de pertences e outros serviços socioassistenciais.

A Prefeitura reforça que qualquer cidadão pode solicitar a abordagem das equipes entrando em contato com o SEAS ou o Centro Pop. Em casos em que a pessoa apresentar sinais de hipotermia, transtornos mentais ou outros problemas de saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) deve ser acionado imediatamente pelo telefone 192.

Contatos úteis: