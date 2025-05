Trabalho de escolas municipais de Taboão da Serra conquista Prêmio Excelência Educacional

Direto da redação

Seis escolas da rede municipal de Taboão da Serra foram premiadas pelo Governo do Estado de São Paulo por atingirem metas importantes de alfabetização no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado (Saresp) 2024. A premiação integra o programa Alfabetiza Juntos SP e reconhece os municípios que se destacaram na alfabetização de crianças.

As escolas contempladas foram EMEB Ayrton Senna, EMEB Heitor Villa Lobos, EMEB Machado de Assis, EMEB Prof. Oscar Ramos Arantes, EMEB Therezinha Volpato Baro e EMEB Ugo Arduini. Cada unidade receberá R$ 100 por aluno para investir em ações pedagógicas que aprimorem ainda mais o ensino.

A cerimônia de entrega do prêmio ocorreu em março, no Memorial da América Latina, em São Paulo, com a presença do governador Tarcísio de Freitas, do secretário estadual de Educação Renato Feder, do secretário de Educação de Taboão da Serra, Luciano Corrêa, e representantes locais do Departamento de Formação.

Segundo o secretário Luciano Corrêa, a premiação é resultado do trabalho dedicado dos professores, equipes gestoras e estudantes, além do investimento em formação, novas tecnologias e melhorias nas escolas promovidos pela atual gestão. “Estamos investindo para que mais escolas atinjam a excelência educacional e que os alunos aprendam de verdade”, afirmou.

O programa Alfabetiza Juntos SP é uma parceria entre o Governo do Estado e as prefeituras que busca garantir avanços na alfabetização por meio de premiações, formação de professores, avaliação da fluência leitora, distribuição de materiais didáticos e oferta de obras literárias digitais.