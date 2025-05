Fim de semana em Taboão da Serra terá mínima de 11ºC e tempo firme

Por Samara Matos, na redação

O último fim de semana de maio será marcado por tempo firme e temperaturas amenas na região. Neste sábado (31), os termômetros devem registrar mínima de 11ºC ao amanhecer, com máxima de 25ºC à tarde. O dia será de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. À noite, o céu deve ficar mais carregado, mas ainda sem precipitações.

No domingo (1º), já no início de junho, o clima se mantém estável. A temperatura sobe um pouco, com mínima de 13ºC e máxima novamente em 25ºC. O sol aparece entre nuvens durante o dia e, mais uma vez, o tempo segue seco.

A virada entre maio e junho marca uma transição típica do outono para o clima mais frio do inverno, que começa oficialmente no próximo mês. As madrugadas seguem geladas, especialmente nas regiões mais afastadas do centro urbano, enquanto as tardes ainda contam com algum calor.

A ausência de chuva neste período é comum, mas é importante seguir atento aos níveis de umidade, que podem cair bastante durante o dia, exigindo cuidados com hidratação e saúde respiratória.