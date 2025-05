Prefeitura libera internet gratuita em mais de 60 locais públicos com o programa Taboão Digital

Por Geovanna Matos, na redação

A Prefeitura de Taboão da Serra intensificou a oferta de internet gratuita em espaços públicos do município. Com foco na inclusão digital e no acesso à informação, o programa Taboão Digital disponibiliza mais de 60 pontos de conexão na cidade, entre eles unidades de saúde, equipamentos sociais, escolas e praças.

Com a iniciativa, moradores podem acessar a internet sem custo em todas as 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além do Serviço Especializado de Reabilitação (SER), SAMU, Centro de Referência em Saúde da Mulher, CRAS, secretarias municipais, centrais do Atende (na nova sede da prefeitura no Pirajussara), Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Cemitério Municipal, Instituto Médico Legal (IML), Serviço de Verificação de Óbito (SVO) e o Centro de Convivência do Idoso (CCI Maria Rosa).

Outros pontos estratégicos da cidade também contam com o sinal livre, como a Praça Nicola Vivilechio, Pronto Socorro Antena, Pronto Socorro Infantil, UPA Dr. Akira Tada, Escola de Artes, Câmara Municipal, Ginásio de Esportes Ayrton Senna, CEJUSC e a Subprefeitura do Pirajussara.

A proposta é facilitar o dia a dia de quem depende da internet para estudar, trabalhar, acessar serviços públicos ou simplesmente se manter informado. Com o Taboão Digital, a cidade reforça sua aposta no uso da tecnologia para promover inclusão, desenvolvimento e cidadania.

Como se conectar ao Taboão Digital

Para acessar a internet gratuita do programa, o processo é simples: basta ativar o wifi no dispositivo eletrônico, localizar a rede “Taboão Digital” e se conectar. Em seguida, o usuário deve preencher um breve cadastro com as informações solicitadas e, pronto, já pode navegar com acesso liberado.