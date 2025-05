Prepare o casaco: primeira grande onda de frio de 2025 chega em Taboão com mínima de 8°C

Por Samara Matos, na redação

A primeira grande frente fria de 2025 chegou com força a Taboão da Serra e região. De acordo com a previsão do tempo, a temperatura mínima desta sexta-feira (30) deve atingir 8°C, marcando o dia mais gelado do ano até agora. O frio intenso já começa a ser sentido nesta quinta-feira (29), com mínima de 11°C e possibilidade de chuva à noite.

A mudança no clima ocorre com a chegada de uma massa de ar polar que avança pelo Sudeste, derrubando os termômetros e exigindo atenção redobrada da população, especialmente de grupos mais vulneráveis como crianças, idosos e pessoas em situação de rua.

Na sexta-feira (30), o céu ficará limpo durante todo o dia, sem previsão de chuva. A máxima deve chegar a 21°C, mas a sensação térmica seguirá baixa ao longo do dia. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 83%, e os ventos serão moderados, com rajadas de até 13 km/h.

A Defesa Civil recomenda o uso de agasalhos, hidratação constante e atenção aos sinais de doenças respiratórias.