Procon de Taboão da Serra e de Embu das Artes recebem novos carros e tablets para ampliar atendimento ao consumidor

Por Geovanna Matos, na redação

O Procon de Taboão da Serra e Embu das Artes foram contemplados com novos veículos e tablets que irão reforçar os serviços de fiscalização, atendimento e orientação ao consumidor. A entrega dos equipamentos foi realizada na última sexta-feira (23), durante cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Taboão da Serra recebeu três veículos e quatro tablets. Já o Procon de Embu das Artes foi contemplado com um carro e também novos dispositivos eletrônicos. A aquisição dos equipamentos foi viabilizada por um convênio entre o Governo de São Paulo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Celso Russomanno.

O evento contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, do secretário estadual da Justiça Fábio Prieto, do diretor executivo da Fundação Procon-SP, Luiz Orsatti Filho, além de parlamentares e prefeitos de diversas cidades paulistas.

De acordo com o Procon-SP, a iniciativa visa modernizar e descentralizar os serviços de defesa do consumidor, tornando as fiscalizações mais ágeis e aproximando o atendimento das comunidades locais. No total, foram entregues 58 veículos para 52 municípios e 479 tablets para 156 cidades do estado.