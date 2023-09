Assessoria do Shopping Taboão ofende jornalista do Taboão em Foco após convidar site para cobrir evento com Thiago Leifert

Da Redação

No último sábado (16), durante a campanha “De Olho nos Olhinhos”, promovida pelos jornalistas Thiago Leifert e Daiana Garbin no município, a equipe de assessoria de imprensa do Shopping Taboão impediu o trabalho da jornalista do Taboão em Foco.

Liderado por Silvia Pacolla, da Máxima Assessoria de Imprensa, a mesma empresa que convidou oficialmente o Taboão em Foco para participar da cobertura jornalística do evento, a nossa repórter Samara Matos sofreu ataques grosseiros e ofensivos.

“Foi extremamente constrangedor. Trabalho há 6 anos no jornalismo regional e nunca fui tão desrespeitada em um evento. Fui taxada de péssima profissional na frente de todos. Saí cedo de casa para cobrir a pauta e chegando lá – assim como em todos os eventos- busco informações com os responsáveis para não ultrapassar as áreas e entender a dinâmica. Porém, fui julgada pela minha pergunta, pela minha fala, pelo meu jeito e até mesmo pelo meu rosto – que intitularam como cara fechada”, diz a repórter Samara Matos.

A perseguição ficou clara quando – após impedir o Taboão em Foco de entrevistar os jornalistas Leifert e Daiana – a assessoria permitiu que outra profissional, que havia acabado de chegar, pudesse trabalhar e realizar as entrevistas.

Quando Samara Matos questionou, o desrespeito e o menosprezo por parte de Silvia Pacolla foi ainda maior. “Tá difícil para você? Está com pressa? Faz assim, vai embora e espera o release”, disse ironicamente.

Porém, quando percebeu que estava sendo filmada, a responsável pela Máxima Assessoria de Imprensa acompanhou a repórter até o café que ficava a poucos metros do local, se desculpou e – para fazer uma ‘boa ação’ pelas ofensas – sugeriu pagar o estacionamento (R$ 14) da equipe, que não aceitou a ‘bondade’.