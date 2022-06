Atacadão em Taboão da Serra começa a funcionar nesta segunda (27)

Direto da redação

A unidade do Atacadão em Taboão da Serra começou a funcionar nesta segunda-feira (27). Essa é a 71ª unidade da rede no Estado de São Paulo, gerando mais de 500 empregos diretos e indiretos. A nova loja fica na Rodovia Régis Bittencourt, altura do km 270, sentido São Paulo.

O Atacadão em Taboão da Serra tem área de vendas de 5.100m², 26 check-outs e 242 vagas de estacionamento. A rede disponibiliza uma ampla variedade de produtos e marcas em diversos setores, incluindo líderes de mercado, produtos regionais e alternativas de baixo custo.

Já na área de hortifrúti, os consumidores encontram também uma seleção de alimentos frescos e de qualidade. Há ainda produtos para casa, carro, animais de estimação e itens para festa.

“A abertura da unidade no município reforça a força e a capilaridade do Atacadão, presente em todos os estados do país, com a missão de levar alimentação básica de qualidade aos lares dos brasileiros, proporcionando oportunidades de empregos e melhores benefícios para todos os tipos de públicos, como pequenos comerciantes e consumidores finais, além de contribuir no desenvolvimento socioeconômico do Brasil”, afirma Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

MAIS VAGAS DE EMPREGOS

Prefeito de Taboão da Serra, Aprígio (Podemos) celebra a parceria com a rede e a criação de vagas de empregos para moradores da cidade.

“A abertura da unidade de Taboão da Serra da Rede Atacadão hoje é a consolidação e o avanço do trabalho sério que resultará no crescimento e desenvolvimento econômico do nosso município, pois estamos com projetos estratégicos e planejados de várias secretarias para atrair novas empresas que gerem emprego e renda em nossa cidade. Foram mais de 500 vagas e em parceria com o empreendimento, priorizamos a contratação de pessoas que moram em Taboão da Serra”, afirmou o prefeito Aprígio.

Serviço:

Atacadão em Taboão da Serra

Rodovia Régis Bittencourt, 759 – sentido capital – próximo ao Centro de Taboão da Serra.

Horário de funcionamento

De segunda a sábado, das 7h às 22h

Aos domingos, das 8h às 20h

Feriados: consultar a loja