Embu das Artes amplia vacinação contra a gripe a toda população

A vacinação contra a gripe foi ampliada para as pessoas a partir de 6 meses. Para se vacinar, basta comparecer a uma unidade básica de saúde com os documentos pessoais e cartão do SUS. Quem estiver com covid-19 precisa aguardar o período de isolamento. Crianças entre 5 e 11 anos devem respeitar um intervalo de 15 dias entre as vacinas destinadas à campanha e contra o coronavírus.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a campanha dos grupos prioritários alcançou a imunização de 54% da população, número abaixo do esperado. Por isso, mesmo com o término do período exclusivo, todos que ainda não se vacinaram podem receber a dose. A secretaria alerta ainda que, no inverno, a circulação do vírus influenza é ainda maior, crescendo a probabilidade do desenvolvimento de complicações da doença.