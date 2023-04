Atacadão inaugurou segunda unidade em Taboão da Serra

Direto da redação

O Atacadão, presente em todos os estados do Brasil, inaugurou nesta sexta-feira, dia 31, sua segunda loja em Taboão da Serra. A abertura da nova unidade é resultado da conversão de uma loja Maxxi Atacado para a bandeira Atacadão, após integração com o Grupo BIG, iniciada no segundo semestre de 2022.

A nova unidade, a 334ª da rede, oferece uma ampla variedade de produtos e marcas nacionais e locais, com itens que vão dos setores de mercearia, bebidas, cuidados pessoais a artigos de limpeza, incluindo líderes de mercado. Também conta com a área de hortifrúti.

“Estamos inaugurando a 96ª loja no estado de São Paulo. Desta vez, a cidade do Taboão da Serra recebe sua segunda unidade Atacadão para continuar oferecendo o que temos de melhor: produtos de qualidade a preços acessíveis. Essa é uma forma de colaborarmos com o desenvolvimento socioeconômico da cidade, gerando empregos, contribuindo com os negócios dos microempreendedores locais e atendendo mais de 290 mil de habitantes na cidade,” comenta Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

Com cerca de 9 mil itens disponíveis, o espaço conta ainda com 20 checkouts, mais de 150 vagas de estacionamento e mais de 3 mil m² de área de vendas, 390 colaboradores diretos e indiretos.