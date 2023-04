Em sessão solene, vereadores entregam Medalha Laurita Ortega Mari

Da CMTS / Foto: Leandro Barreira

A Câmara Municipal de Taboão da Serra realizou na última sexta-feira, 31 de março, a entrega da Medalha Laurita Ortega Mari, honraria que homenageou 26 mulheres em alusão ao “Dia Internacional da Mulher”.

A cerimônia começou com a apresentação da cantora Julia Ferreira e do violonista Jorge Pereira, que também interpretaram o Hino Nacional e o Hino Municipal de Taboão da Serra. Em seguida foi apresentado um vídeo com a história da ex-prefeita Laurita Ortega Mari. O pastor Fred fez oração pelas mulheres da cidade.

As homenageadas receberam as Medalhas e foram homenageadas pelos vereadores e vereadoras na tribuna da Câmara Municipal, onde tiveram suas biografias lidas pelos parlamentares, ficando assim registrada a história de cada delas.

O presidente da Câmara Municipal, Dr. André da Sorriso, também parabenizou as mulheres homenageadas. “A Medalha Laurita Ortega Mari é a forma do município reconhecer o trabalho dessas mulheres que cada uma, da sua maneira, contribui e ajuda no desenvolvimento e crescimento de Taboão da Serra”, afirma.

O prefeito Aprígio disse ao fim da solenidade que a honraria entregue às mulheres de Taboão da Serra é um reconhecimento importante da Câmara Municipal. “Sem dúvida são mulheres que ajudaram e ajudam muito no crescimento do nosso município, merecem essa homenagem”, diz.

Participaram da cerimônia os secretários Nilcio Regueira Dias (Habitação e Meio Ambiente), Mário de Freitas (Governo), José Vanderlei dos Santos (Transporte e Mobilidade Urbana), José Alberto Tarifa (Saúde), Dirce Takano (Educação), além do vice-prefeito José Vicente Buscarini e a ex-vereadora Arlete Silva.

As mulheres homenageadas com a Medalha Laurita Ortega Mari foram: