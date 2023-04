Construção da Alça de Acesso sentido Embu das Artes é autorizada pela ANTT, mas não deve sair do papel

Direto da Redação

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou no fim de março no Diário da União a autorização para que o Shopping Taboão faça a “implementação de alça de acesso na Rodovia Régis Bittencourt” sentido Embu das Artes. Essa obra constava no projeto original do centro de compras, mas nunca saiu do papel.

Apesar da autorização, a tendência é que essa alça não seja construída porque a Prefeitura de Taboão da Serra garante que está prestes a municipalizar a rodovia. Com isso, a negociação é que o shopping custeie as intervenções para passagem de nível, com instalação de faróis.

O projeto de intervenção – sem a alça – na altura do Shopping Taboão já está pronto, a espera da municipalização.

CLIQUE E VEJA A AUTORIZAÇÃO