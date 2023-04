Dois homens assaltam Studio de Beleza em Taboão e usam cartão corporativo para comprar carne do churrasco

Por Samara Matos, na redação

Nesta terça-feira (4) dois homens entraram e assaltaram o Studio Jessica Wippich Beleza e Bronze, uma clinica de estética localizada na Estr. Kizaemon Takeuti, Jardim Clementino, Taboão da Serra. A dona da clínica teve um prejuízo de R$ 10 mil.

Câmeras de segurança flagraram o momento da ação dos criminosos, eles ficaram cerca de 2 horas dentro do estabelecimento. Por não ter alarme de segurança não foi possível identificar no momento exato da entrada. Os dois homens, estavam com capuz e boné no momento da ação.

Logo após o roubo, a vítima recebeu notificações de compras no aplicativo do cartão corporativo. Os ladrões estavam em um açougue tentando usar o cartão roubado para comprar carne para um churrasco. Os cartões imediatamente foram bloqueados. Mas, até o momento os suspeitos não foram encontrados.