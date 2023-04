Feriado de Páscoa terá operação especial na Arteris Régis Bittencourt

Por Samara Matos, na redação

Entre os dias 06 e 09 de abril a Arteris Régis Bittencourt seguirá com a operação de atendimento na rodovia BR-116 – agora com atenção especial para o período da Semana Santa. Nesse período, o fluxo de veículos esperado para o trecho tem elevação de até 37%, com média de veículos diária por praça acima de 32 mil veículos – no dia de maior movimento (quinta-feira)

Entre os serviços prestados estão a inspeção e monitoramento de tráfego, resgate veicular e socorro com atendimento pré-hospitalar ao longo dos 402 km de rodovia administrada, na rota de ligação entre as capitais São Paulo e Curitiba. Nessa rota, a Arteris Régis Bittencourt também disponibiliza dez unidades SOS Usuário com espaço adequado para pausa na viagem, incluindo água, banheiros, fraldários e Wi-Fi.

A concessionária recomenda atenção aos motoristas, principalmente em trechos de aclive e declive – e para com o respeito da distância de segurança entre os veículos. Confira os trechos destacados para maior atenção ao condutor – para segurança na viagem:

Trechos de atenção:

Serra do Cafezal no estado de São Paulo-SP, km 336 (Juquitiba-SP) ao km 370 (Miracatu-SP).

Serra do Azeite no estado de São Paulo – km 498 (Cajati-SP) ao km 524 (Barra do Turvo-SP).

Serra Bica da Onça entre os estados de São Paulo e Paraná – km 544 ao km 569 em Barra do Turvo-SP, e km 0 ao km 02 em Campina Grande do Sul-PR.

Serra do Alpino – km 14 ao km 34 (Campina Grande do Sul-PR/Antonina-PR).

Novo Centro de Controle e Segurança Operacional

A operação será coordenada totalmente a partir do novo Centro de Controle e Segurança Operacional (CCSO) da Arteris Régis Bittencourt, em São José dos Pinhais.

Inaugurado em outubro, o novo CCSO conta com 276 câmeras exclusivas para o monitoramento do trecho da Régis, possibilitando a cobertura de aproximadamente 90% do trecho com câmeras, trazendo benefício para o acionamento dos recursos necessários para o atendimento nas rodovias.

Dias e horários de maior movimento

Os dias de maior movimento previstos para o trecho da Régis são:

Quinta-feira (06) das 06 às 18h

Sexta-feira (07) das 07h às 11h

Sábado (08) das 10h às 18h

Domingo (09) das 10h às 17h

Serviço ao usuário:

Caso precise acionar a Arteris Régis Bittencourt, basta ligar 0800-7090-116 (deficientes auditivos: 0800 717 1000). Por meio do site e Twitter, a concessionária também mantém informações atualizadas 24h sobre as condições das rodovias via https://www.arteris.com.br/nossas-rodovias/regis-bittencourt/apresentacao/ e perfil @Arteris_ARB.

Unidades SOS Usuário:

Em São Paulo:

Km 287 – Itapecerica da Serra – sentido Curitiba

Km 299 – São Lourenço da Serra – sentido Curitiba

Km 343 – Miracatu – sentido São Paulo

Km 357 – Miracatu – sentido Curitiba

Km 370 – Miracatu – sentido São Paulo

Km 426 – Juquiá – sentido Curitiba

Km 485 – Cajati – sentido São Paulo

Km 542 – Barra do Turvo – sentido Curitiba

No Paraná:

Km 57 – Campina Grande do Sul – sentido Curitiba

Km 70 – Quatro Barras – sentido Curitiba

Praças de pedágio – Tarifa básica: R$ 3,90

Em São Paulo:

São Lourenço da Serra – km 299

Miracatu – km 370

Juquiá – km 426

Cajati – km 485

Barra do Turvo – km 542

No Paraná:

Campina Grande do Sul – km 57