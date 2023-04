Poeta Sérgio Vaz lançará novo livro “Flores da Batalha” em Taboão da Serra

Direto da redação

Na quinta-feira, 13/04, às 19h, será lançado no CEMUR, em Taboão da Serra, o novo livro de Sérgio Vaz, “Flores da Batalha”, da Global Editora. O evento é uma realização da Pensamentos Vadios e conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo do município.

De acordo com o autor da obra, o livro é um retrato do cotidiano da periferia. “Com a minha história e o meu local de fala, tenho orgulho de poder escrever Flores da Batalha. Convido todos que se identificam para prestigiar esse evento de lançamento aqui em Taboão da Serra”, convida o poeta.

A secretária Nil Félix (Cultura e Turismo) justifica o apoio ao lançamento. “Precisamos apoiar a cultura local porque temos muita gente talentosa aqui, devemos valorizá-las. Sou uma grande fã das poesias do Sérgio Vaz”, afirma.

“O Sérgio Vaz é um dos maiores artistas do nosso município, mesmo não tendo nascido aqui ele se tornou taboanense de coração, assim como eu. Espero que o lançamento do novo livro seja um sucesso para que reconheçam ainda mais o talento desse grande poeta”, saúda o prefeito Aprígio.

Serviço:

Lançamento de “Flores da Batalha” de Sérgio Vaz

Local: CEMUR, Praça Nicola Vivilechio, 151 – Jardim Bontempo

Data: Quinta-feira, 13/04, às 19h