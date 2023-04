Feriadão da Semana Santa terá chuva na região; veja previsão

Por Samara Matos, na redação

O feriadão da Semana Santa – que começará na sexta (7) – deverá ser chuvoso na região. A presença de ar quente e úmido forma as nuvens de chuva, mas em geral durante a tarde. Nos dias 05 e 06 de abril a previsão é de sol com muitas nuvens, e pancadas de chuva à tarde e noite, com mínima de 16°C e máxima de 28°C.

Celebrado por católicos de todo o mundo, o feriado da Semana Santa – que começa na sexta (7) – e a previsão indica que será de chuva. Esses temporais são previstos durante todo o feriado de Páscoa. Na sexta-feira, 7 de abril, o dia começa com muitas nuvens e chuva a qualquer hora, com risco de chuva moderada a forte. A mínima será de 19°C e máxima de 25°C

No sábado (8), a baixa pressão atmosférica avança sobre a região engrossando a chuva e a nebulosidade será grande o dia todo e as pancadas de chuva devem ocorrer várias vezes, podendo ser moderadas a fortes, em algumas horas. De acordo com o ClimaTempo, o sábado terá mínima de 21°C e máxima de 25°C.

No domingo de Páscoa, a região terá risco de chuva a qualquer hora e o céu carregado de nuvens durante todo o dia. A previsão indica mínima de 20°C e máxima de 24°C.