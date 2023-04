Aprígio promete transformar atual prefeitura no Centro de Referência do Autismo

Direto da Redação

O 8º Encontro de Autismo de Taboão da Serra realizado pelo vereador Ronaldo Onishi no último sábado, dia 1, no Cemur terminou com uma grande conquista. A promessa do prefeito Aprígio de transformar um dos prédios da atual Prefeitura no Centro de Referência do Autismo.

“Saio daqui muito feliz com o seu [vereador Ronaldo Onishi] gesto de preocupação com os autistas. Nós estamos tentando mudar o prédio da Prefeitura. Estamos negociando [a compra] aqui na [antiga empresa] Niasi. Estamos em busca de financiamento e em 12 anos, deixando de pagar aluguéis, eu pago. […] Se a Prefeitura vier para cá [Niasi], eu quero, onde foi a primeira prefeitura, vamos fazer o Centro de Referência do Autismo. Torçam para dar certo”, anunciou Aprígio.

O prefeito condicionou o novo Centro de Referência a concretização e mudança da atual sede da Prefeitura ao novo local, que fica a poucos metros da atual Prefeitura. O decreto com a desapropriação da área já foi publicado no Diário Oficial e resta agora apenas a aprovação de um empréstimo junto a um banco público.

Organizador do evento, Onishi celebrou o anúncio. “É uma notícia maravilhosa. É uma grande conquista. O Centro de Referência já tem aprovação na lei desde 2020 e até agora não haviam implementado. Esse centro de referência do autismo vai mudar a vida de muita gente, de muitas famílias. Temos orgulho de fazer parte deste movimento”, diz.