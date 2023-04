Polícia Militar recupera motocicleta furtada em Taboão da Serra

De Polícia Militar de SP

Nesta terça-feira (4), policiais militares do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano recuperaram uma motocicleta furtada em Taboão da Serra.

A equipe estava em patrulhamento quando recebeu a informação de que uma motocicleta com queixa de crime, estava circulando pela região.

O veículo foi localizado e abordado, vindo o condutor confessar que adquiriu no “Facebook”, em pesquisa, foi constatado que a motocicleta era produto do furto. O condutor e o veículo foram levados ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra para as medidas necessárias